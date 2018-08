Einkaufszentrum in Leipzig: Polizeieinsatz beendet CC-Editor öffnen

Zeugen sollen einen Gegenstand gesehen haben, der an eine Bombe erinnerte. Die Aufregung schien aber umsonst: es handelte sich aller Voraussicht nach um einen Irrtum. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Leipzig. Ein Großeinsatz der Polizei in einem Einkaufs-Center in Leipzig ist in der Nacht zum Samstag beendet worden.