Fredericton. Die Polizei im Ort Fredericton in Kanada hat den mutmaßlichen Schützen gefasst, der vier Menschen getötet haben soll.

In der kanadischen Provinz New Brunswick sind durch Schüsse in einer Wohnsiedlung zwei Polizisten und mindestens zwei weitere Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam, teilte die Polizei im Ort Fredericton mit. Die Stadt unweit der Atlantikküste zählt etwa 60 000 Einwohner und liegt eine gute Autostunde vom US-Bundesstaat Maine entfernt.

Die Polizei sprach auf Twitter zunächst lediglich von einem "Vorfall", ohne weitere Details zu nennen. Sie forderte die Menschen in der Umgebung auf, die Gegend zu meiden. Augenzeugen zufolge fielen dort Dutzende Schüsse. Er habe es gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) knallen gehört, sagte ein Augenzeuge dem Sender CBC. Ein anderer sagte, er habe um diese Zeit Schüsse "zehn Meter von seinem Bett entfernt" gehört. In der betroffenen Gegend liegen eine Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern und einige Geschäfte.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von "schrecklichen Nachrichten" aus Fredericton und sprach den Betroffenen seine Anteilnahme aus. New Brunswicks Premier Brian Gallant bat Anwohner, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und sich über die Lage vor Ort zu informieren.