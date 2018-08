Mehrheit der Deutschen glaubt an Zukunft der Tageszeitung MEC öffnen

Die Mehrheit der Deutschen glaubt laut einer Umfrage an die Zukunft der Tageszeitung. Foto: Sven Hoppe/dpa

Hamburg. Gut die Hälfte der Deutschen glaubt einer Studie zufolge an die Zukunft von klassischen Printprodukten. Wie die Initiative Nextmedia am Donnerstag in Hamburg mitteilte, zeigten sich 57 Prozent der befragten Bürger überzeugt, Printmedien würden überleben.