Düsseldorf. Wie ausgetrocknet Deutschland durch die Dürre und Hitze ist, zeigt Astronaut Alexander Gerst mit Bildern aus dem All.

Aus dem All hat Raumfahrer Alexander Gerst Fotos des in weiten Teilen vertrockneten Rheinlandes gemacht. "Konnte eben die ersten Bilder von Mitteleuropa und Deutschland bei Tag machen, nach mehreren Wochen von Nacht-Überflügen", twitterte der 42-jährige Astronaut dazu. "Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte."

Das Bild zeigt den Rhein nach wochenlanger Trockenphase. Auch Düsseldorf, Köln und Bonn sind zu erkennen ebenso wie die Tagebaue Altdorf, Etzweiler und Garzweiler. "So habe ich es zuvor noch nie gesehen", ergänzte Gerst bei Twitter. Er twittere auch Fotos vom Flug über Portugal und mehrere Bilder Mitteleuropas.