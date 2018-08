Bologna. Ein Tankwagen löst auf der Autobahn in Bologna eine gefährliche Kettenreaktion in Bologna aus. Mehrere Explosionen erschüttern die Peripherie der Stadt. Es gibt Tote und viele Verletzte.

Bei Explosionen auf der Autobahn im italienischen Bologna sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. „Es gibt mehr als 60 Verletzte“, twitterte Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio am Montag. Einige Menschen seien schwer verletzt worden.

In einem am Montagabend veröffentlichten Video zeigte die Polizei den verheerenden Ablauf der Ereignisse: Darauf ist deutlich zu sehen, dass ein Tanklaster in einen Lastwagen am Ende eines Staus fährt. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf. Als die Autobahn schon evakuiert ist, gibt es eine noch heftigere Explosion. Die Feuerball erstreckt sich weit über die acht Fahrspuren hinaus.

„Die Druckwelle war gewaltig“, zitierte Ansa den Einsatzkoordinator der Feuerwehr, Giovanni Carella. Die Explosionen setzten eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten.

Dem Fernsehsender TRC zufolge erschütterte eine Explosion auch ein Restaurant, vor dem ein Auto geparkt war. Fensterscheiben barsten, einige Anwohner hätten zunächst an ein Erdbeben gedacht.

„Ich habe an ein Attentat gedacht“, sagte dagegen ein Mann aus Arezzo der Zeitung „Corriere della Sera“. Er sei in einem Restaurant gewesen, als es knallte. Kurz darauf sei das Glasdach des Lokals eingestürzt. „Wir saßen und an einem gewissen Punkt haben wir das laute Donnern gehört (...). Ich habe nach draußen geguckt und hatte den Eindruck, eine Wand aus Flammen zu sehen.“ Mehrere Minuten lang seien Explosionen zu hören gewesen.

Ein Video der Polizei auf Twitter zeigte, dass ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, einstürzte und ein klaffendes Loch in die Straße riss. Italienische Medien verbreiteten ein Video, das ein Autofahrer vom Moment der zweiten Explosion machte.

Wie es zu den Ereignissen auf der Autobahn 14 kommen konnte, werde ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Autobahn führt auch am Gelände des Flughafens Bologna entlang. Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben. Reisende wurden aber angewiesen, sich frühzeitig auf den Weg zum Flughafen zu begeben.

Innenminister und Vize-Premierminister Matteo Salvini sprach auf Twitter von einer „entsetzlichen Explosion“ und dankte den rund 100 Einsatzkräften der Feuerwehr.

Die Unfallstelle und die Umgebung waren in dunklen Rauch gehüllt. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Wegen der starken Hitzeentwicklung hätten sich die Löscharbeiten zunächst als schwierig erwiesen, berichtete Ansa. Sie seien am Nachmittag aber abgeschlossen worden.