Zwölfjähriger nimmt Studium in Mexiko auf

Carlos Antonio Santamaria Diaz zeigt sein Biologie-Handbuch auf einem Tisch voller Spielzeuge. Mit 12 Jahren wurde Carlos zum Studium an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) zugelassen. Dort wird er als jüngster Student in der Geschichte der Uni Physik mit Fokus auf Biomedizin studieren. Foto: UNAM/dpa

Mexiko-Stadt. Mit gerade mal zwölf Jahren tritt der zwölfjährige Mexikaner Carlos Antonio Santamaría eine wissenschaftliche Karriere an: Am Montag wird er als jüngster Student sein Studium der biomedizinischen Physik an der renommierten Autonomen Nationaluniversität Mexiko antreten - mit einem Plüsch-Puma als Begleiter.