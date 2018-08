Die aus der Höhle geretteten Jungen beenden ihre Zeit als buddhistische Novizen. Foto: Sakchai Lalit

Bangkok. Elf der im Juli nach mehr als zwei Wochen aus einer Höhle in Thailand geretteten Jungen haben am Samstag ihren Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster beendet. Dort hatte sie neun Tage als Novizen verbracht, um den Dank für ihre Rettung zum Ausdruck zu bringen.