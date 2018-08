US-Schauspielerin Meg Ryan hat in Locarno den „Leopard Club Award“ für ihre Verdienste im Genre der romantischen Komödie erhalten. Foto: Alexandra Wey/KEYSTONE

Locarno. Mit Filmen wie „Harry und Sally“ und „Schlaflos in Seattle“ ist Meg Ryan bekannt geworden. Auf dem Filmfest in Locarno hat der Hollywoodstar jetzt einen Ehrenpreis erhalten - für Leistungen in einem ganz bestimmten Genre.