Hamburg. Endlich draußen toben und schwimmen: Der am 17. Juni im Tierpark Hagenbeck geborene Walross-Junge durfte am Freitag erstmals ins Außenbecken. Zugleich wurde der Nachwuchs der Walrossfamilie damit der Öffentlichkeit präsentiert.

Aller Anfang ist schwer - auch für das knuddelige Walrossbaby in Hagenbecks Tierpark. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt musste der sieben Wochen alte Bulle am Freitagvormittag zum genüsslichen Bad erst überredet werden. Keck hatte sich das noch namenlose Mini-Walross zunächst an den Rand des Außenbeckens geschoben, nachdem es erstmals das Innengehege verlassen durfte. Doch den Sprung ins Wasser traute sich der kleine Schnauzbartträger zunächst nicht zu. Erst als Mutter Dyna ihn mit energischem Rufen aus dem Becken herauf aufforderte, ihr zu folgen, ließ sich das Junge in die Fluten plumpsen.









„Wir freuen uns sehr über unser drittes Walrossbaby und sind auch etwas stolz darauf, der einzige Tierpark Deutschlands zu sein, dem die Zucht dieser seltenen Säugetiere bisher gelungen ist“, erklärte Zootierärztin Adriane Prahl.

Der Jungbulle war am 17. Juni mit einem Gewicht von 45 Kilogramm geboren wurde - hat inzwischen aber schon acht Kilo draufgelegt. Prahl: „Der Kleine ist so neugierig und aufgeweckt, dass er auch Mamas Fische probieren will. Aber das Fressen von Fisch muss er erst noch lernen, das fällt ihm noch etwas schwer.“

Das Schwimmen und Tauchen an der Seite der Mama absolvierte der Hagenback-Star dann aber mit gekonnter Eleganz. Immer wieder dirigierte Dyna ihren Zögling dabei behutsam zwischen den Vorderflossen, und dieser untersuchte jeden Stein, den er am Boden des 5,60 Meter tiefen Beckens entdecken konnte.

„Dyna ist eine tolle Mutter“, berichtete Tierpflegerin Lisa Voß. Das knapp 700 Kilo schwere Muttertier habe ihr Junges aufmerksam im Auge, sei aber gleichzeitig entspannt genug, um die Tierpfleger nah ans Jungtier heranzulassen.

Gemeinsame Schwimmtouren mit Mama im Außengehege unter den Augen des Tierparkpublikums soll es von nun an regelmäßig geben. Laut Hagenbeck wird der Walrossbulle in den kommenden Wochen immer vormittags für rund eine Stunde im Becken der Südamerikanischen Seebären zu sehen sein.

Hamburgs neues Mini-Walross braucht noch einen Namen, und die Wahl treffen die Hagenbacks-Fans. Der Tierpark hat dazu gestern folgende drei Vorschläge zur Auswahl gestellt: Snorre (der Schnelle) und Halvar (Hüter des Felsens), beide aus der TV-Serie „Wicki" sowie Hodor (eine Figur aus der Fantasieserie „Game of Thrones“). Angestimmt werden kann ab sofort über Facebook und per Mail an: presse@hagenbeck.de. Das Ergebnis will der Tierpark in einigen Wochen bekannt geben.