Ein Zwergwal gleitet durch das blaue Wasser des Meeres. Die isländischen Walfänger haben ihre diesjährige Jagd auf Zwergwale beendet. Foto: dpa/Archiv

Stockholm. Walfänger in Island haben ihre diesjährige Jagd auf Zwergwale beendet. Das bestätigte der Walfangunternehmer Gunnar Bergmann Jónsson am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Seine Firma habe in diesem Jahr nur sechs Tiere gefangen.