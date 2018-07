Bus stürzt in tiefe Schlucht: Mindestens 25 Tote in Indien MEC öffnen

Indien, Raigad: Blick auf die Schlucht, in die ein Bus gestürzt ist. Foto: Uncredited/AP

Neu Delhi. Ein Bus ist 150 Meter tief in eine Schlucht in Indien gestürzt und hat mindestens 25 Menschen in den Tod gerissen. Behörden befürchteten nach dem Unglück nahe der Stadt Dapoli im Bundessstaat Maharashtra am Samstag sogar mehr als 30 Tote.