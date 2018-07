Neuer Missbrauchsfall in Indien: 34 Mädchen aus Kinderheim betroffen

Die indische Außenministerin Sushma Swaraj spricht am vergangenen Freitag auf einer Konferenz zum Thema Verbesserung der Lebensumstände indischer Frauen und Mädchen. Immer wieder kommt es in Indien zu Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch von Frauen und Minderjährigen. Symbolfoto: imago/IndraneelChowdhury

New Delhi. In einem Kinderheim in Indien sollen 34 minderjährige Mädchen sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen sein.