Brande-Hörnerkirchen. Mark Shelton, Gitarrist der US-amerikanischen Band Manilla Road, musste nach einem Auftritt beim Headbangers Open Air 2018 in Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg) ins Krankenhaus und verstarb dort kurze Zeit später.

Mark Shelton, Gitarrist und Gründungsmitglied der US-amerikanischen Epic-Metal-Band Manilla Road, ist am Donnerstag nach einem Festival-Auftritt im Alter von 60 Jahren verstorben. Die Band war am Abend ab 21.30 Uhr auf dem Headbangers Open Air (H.O.A.) in Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg) aufgetreten. Auf Anfrage von shz.de heißt es vom Festivalveranstalter, dass Shelton nach dem Auftritt auf seinem Hotelzimmer einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Er sei daraufhin in das Regioklinikum in Elmshorn gekommen und dort später verstorben.

Auf Facebook haben die Festivalveranstalter am Freitagmittag ein Statement dazu abgegeben:

Der tragische Zwischenfall fand am ersten Abend des dreitägigen Festivals statt. „Ein bedauerlicher und trauriger Vorfall“, erklärte H.O.A-Organisator Thomas Tegelhütter, der am Freitagmittag, kurz bevor das Bühnenprogramm des zweiten Veranstaltungstages gestartet wurde, die Fans über den Vorfall unterrichtete. Für den Nachmittag ab 15.30 Uhr lädt er die Festivalbesucher ein, zu einer Gedenkpause vor der Bühne zusammenzukommen. Bevor man dort dann mit einer Schweigeminute gemeinsam Mark Shelton gedenken möchte, soll Gerald „Preacher“ Warnecke, ehemaliges Mitglied der deutschen Metal-Band Running Wild, eine kurze Ansprache halten.

Wenige Stunden vor dem Auftritt in Brande-Hörnerkirchen hatte der Sänger der Band, Bryan Patrick, noch ein Foto mit seinem Bandkollegen Shelton auf Facebook gepostet: „Auf dem Weg zum Headbangers Open Air Festival.“

Am Freitag muss sich Sänger Patrick nun mit einer traurigen Botschaft an seine Fans richten. Bei Facebook veröffentlicht er folgende Nachricht: „Voller Trauer muss ich euch miteilen, dass mein langjähriger Bruder und bester Freund seit 1981 die Tore Walhallas durchschritten hat. Mögest du in Frieden ruhen, Mark W. Shelton! [...]“, heißt es dort. Außerdem sei eine Spendenseite eingerichtet worden, um die Überführung des Leichnams zurück in die USA zu finanzieren.