Sonneberg. Eine Polizistin, die während eines Einsatzes von einem Blitz getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine Thüringer Polizistin hatte während eines Einsatzes unter einer Baumgruppe gestanden, wo sie von einem Blitz getroffen wurde. Die Beamtin war zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Freitag teilte das Innenministerium in Erfurt allerdings mit, dass die 24-Jährige nun knapp zwei Wochen nach dem tragischen Vorfall in Sonneberg verstarb.

"Tiefe Betroffenheit und Trauer"

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) reagierte bestürzt auf die Todes-Nachricht. Diese erfülle ihn "mit tiefer Betroffenheit und Trauer", ließ er über sein Ministerium wissen. Thüringen hatte im vergangenen Jahr die viertmeisten Blitzeinschläge im Bundesländer-Ranking zu verzeichnen, wie der Blitzinformationsdienst kürzlich mitteilte.

