Athen. Bislang schwieg die Feuerwehr zu der Ursache der Brände nähe Athen. Nun hat sich einer der betroffenen Bürgermeister geäußert.

Eine gerissene Stromleitung soll die verheerenden Waldbrände im Osten Athens verursacht haben. Diese Ansicht vertrat am Donnerstag der Bürgermeister der Ortschaft Penteli, die auf dem Hang eines Berges oberhalb der zerstörten Urlaubsregionen liegt. "Ich habe eine abgerissene Leitung gesehen. Da hat alles angefangen", sagte Dimitris Stergiou im griechischen Nachrichtensender 24/7. Aus den gerissenen Kabeln hätten Funken gesprüht.

Weiterhin Suche nach Vermissten

Die Feuerwehr hat bislang keine Ursache für die Brände genannt. Die Justiz hatte bereits am Vortag eine Untersuchung angeordnet. Bei den Bränden waren seit vergangenen Montag mindestens 82 Menschen ums Leben gekommen. Allerdings gebe es bislang noch zahlreiche Vermisste, wie eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr mitteilte. Die Suche nach diesen Menschen in den zerstörten Häusern im Raum der Ferienorte Mati, Rafina, Nea Makri und Neos Voutzas dauere an. "Wir werden jedes Haus durchsuchen", sagte die Sprecherin im Fernsehen. Die Brände, die bewohnte Gebiete bedrohen könnten, seien unter Kontrolle oder vollständig gelöscht.

Unterdessen wird an der Identifizierung der Opfer gearbeitet. Verwandte geben DNA-Proben im Leichenschauhaus von Athen ab. Die Zahl der Vermissten wird auf etwa 30 geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass mit der Identifizierung der Leichen Klarheit über die genaue Zahl der Vermissten herrschen wird.

Nach einer ersten Bilanz haben staatliche Ingenieure 2489 Häuser im Raum der Brände kontrolliert. Davon seien 1218 (knapp 49 Prozent) unbewohnbar. Dies berichteten am Donnerstag der staatliche griechische Rundfunk (ERT) und die halbamtliche Nachrichtenagentur (ANA-MPA) unter Berufung auf das Infrastrukturministerium. Die Kontrollen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Tausende Häuser müssen noch geprüft werden, hieß es seitens der Kommunalbehörden der betroffenen Regionen.





