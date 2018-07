Osnabrück. Die Hitzewelle hat Deutschland weiterhin fest im Griff: Mensch und Tier ächzen unter den warmen Temperaturen, Bauern fürchten um ihre Ernte – und auch andere Pflanzen leiden: Von oben betrachtet sieht Deutschland in diesen Tagen deutlich trockener aus, als noch vor zwei Monaten.

Eine Abkühlung ist noch nicht in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage seine Hitzewarnung verlängert. Das bekommen auch die Pflanzen deutlich zu spüren.

Während im Mai das Land noch kräftig grün wirkte, ist es inzwischen deutlich brauner gefärbt. Das wird deutlich, wenn man die Satellitenbilder der Nasa vom Mai und vom Juli dieses Jahres vergleicht.

Auch im Vergleich zu den vergangenen 18 Jahren scheint die Pflanzenwelt in diesem Jahr weniger vital zu sein:

Die Stellen, an denen die Vegetation aufgrund der aktuellen Trockenheit weniger vital war, sind in Brauntönen gekennzeichnet – je dunkler, desto weniger aktiv sind die Pflanzen. "Die Vegetation ist derzeit 'gestresster' als zum gleichen Zeitpunkt 2017", bestätigt Jörg Asmus vom Deutschen Wetterdienst. Vor allem im Norden Deutschlands sei der aktuelle Feuchtegehalt des Bodens unter 50 Prozent. In weiten Teilen Niedersachsens trete eine vergleichbare Situation seltener als alle 20 Jahre auf, sagt Asmus.