Indische Aktivisten halten am Welt-Aids-Tag rote Schleifen in den Händen. Foto: JAGADEESH/epa/Illustration

Amsterdam. Mädchen sind nach einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef am meisten von HIV und Aids bedroht. Alle drei Minuten infiziere sich ein Mädchen mit dem Virus, heißt es in dem Bericht, der an diesem Mittwoch in Amsterdam auf der Welt-Aids-Konferenz vorgelegt wurde.