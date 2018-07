Schweden kämpft derzeit mit den größten Waldbränden seiner Geschichte – schnelle Hilfe ist nicht in Sicht. Foto: Maja Suslin/Lehtikuva/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Stockholm. Bei den heftigen Waldbränden in Schweden ist keine Entspannung der Lage in Sicht - im Gegenteil. Am Samstag stieg die Zahl der Feuer nach Angaben der Notrufzentrale sogar wieder bis auf fast 70 an.