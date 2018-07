Was alles möglich ist: mit einer App die Bewässerung des Gartens steuern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Würzburg. Smartphone statt Gießkanne? Die digitale Technik hält in vielen Gärten Einzug. Der Rasensprenger schaut online nach dem Wetter, der Rasenmäher wird via App aktiviert und selbst die Düngung wird der Technik überlassen. Aber was hat das noch mit Gärtnern zu tun?