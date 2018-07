Dampfwolke in Manhattan: Leitung explodiert am Flatiron Building

Die Straßenkreuzung der Fifth Avenue, an der die Explosion passierte, musste weiträumig abgesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu langen Staus führte. Foto: imago/Xinhua

New York. Die Explosion einer Dampfleitung hat in New York zu einer riesigen Dampfwolke in der Nähe des berühmten Flatiron Buildings in Manhattan geführt.