Auch wenn ihnen ein Bußgeld droht: Viele junge Iranerinnen pfeifen auf eine vollständige Bedeckung ihrer Haare und Silhouette. Das erkennt nun auch die iranische Obrigkeit an. Foto: imago/Kyodo News

Teheran. Frauen im Iran müssen ihre Haare und Körperkonturen unter Tüchern und wallenden Gewändern verbergen. So will es die Sittenpolizei. Doch viele Iranerinnen hielten sich nicht an die Vorschrift, beklagt der iranische Generalstaatsanwalt.