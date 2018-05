Die „Yellow Cloud“-Gitarre des US-Sängers Prince wurde für 225 000 Dollar versteigert. Foto: Mark Lennihan/AP

New York. In New York wurden Erinnerungsstücke des 2016 verstorbenen Musikers Prince versteigert. Dessen gelbe „Cloud“-Gitarre ging für 225.000 Dollar an einen neuen Besitzer. Begehrt war auch ein glänzendes blaues Stretch-Kostüm.