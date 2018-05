Osnabrück. Von Hollywood ins Königshaus: Am Samstag um 13 Uhr will die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry auf Schloss Windsor ihr Ja-Wort geben. Die einstige Lifestyle-Bloggerin besiegelt damit auch ihren Jobwechsel zur royalen Influencerin.

Meghan Markle erstaunte in Wales, indem sie sich und gleich auch ihren zukünftigen Mann als Feministen bezeichnet. Prinz Harrys Biografin Angela Levin beschreibt ihn als „scharfsinnig, aber auch ungeduldig und gereizt“, wenn er etwas nicht schnell genug erreichen kann. Über seine Verlobte sagte die britische Journalistin im Gespräch mit unserer Zeitung, die 36-Jährige wirke wie jemand, der ungeduldig in den „Startlöchern“ steht, „humanitäre Aufgaben“ im Dienst der britischen Krone zu übernehmen. Das habe sich auf der erfolgreichen Werbetour des Paares in Großbritannien um die Gunst der Bevölkerung nach der Verlobung gezeigt, alsbald attestierten die Boulevardmedien eine „Meghan-Mania“. „Sie wird sehr hart arbeiten“, ist sich die Hofexpertin sicher, denn sie sei es gewohnt, hart zu arbeiten. „Sie wird einen frischen Wind und neue Ideen in das Königshaus einbringen“, meint Levin, denn Meghan Markles bereits mittlerweile eingestellter Blog „The Tig“ habe gezeigt, dass sie „voller eigener Ideen und Gedanken steckt“.

Eine gewisse Ungeduld, mit ihrem sozialen Engagement Dinge zu ändern, teilt die Menschenrechtsaktivistin und ehemalige Schauspielerin offenbar mit ihrem künftigen Ehemann. Er wolle etwas aus seinem Leben machen, sagte der Queen-Enkel 2017 im Gespräch mit Levin: „Ich habe das Gefühl, es gibt nur ein kleines Zeitfenster, in dem sich die Leute für mich interessieren, bevor [Prinz] George und [Prinzessin] Charlotte [die Kinder seines Bruders William] übernehmen, und ich muss das Beste daraus machen.“ So legt sich der 33-Jährige ins Zeug für die Kinder in Afrika, kriegsversehrte britische Soldaten, und gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William und seiner Schwägerin Herzogin Catherine machte er mit „Heads Together“ auf Menschen mit psychischen Erkrankungen aufmerksam. Dass er überhaupt seine Rolle im Königshaus gefunden hat, sich vom Image des Partylöwen lösen und zum beliebten Royal entwickeln konnte, war nicht selbstverständlich.

Prinzessin mit Preisschild

Zu sehr hatte er jahrelang unter dem Verlust der Mutter als 12-Jähriger gelitten, bis er psychologische Hilfe in Anspruch nahm, wie er im vergangenen Jahr zum 20. Todestag von Prinzessin Diana und im Rahmen von „Heads Together“ erklärte. Die Kampagne wurde von einer bemerkenswerten PR-Strategie auf dem eigenen Twitter-Kanal der jungen Royals aus dem Kensington-Palast flankiert, den es seit der Hochzeit2011 von William und Catherine gibt und der derzeit 1,38 Millionen Follower hat: Es ist ihr direkter Draht vor allem zu den jungen Leuten in Großbritannien und den 53 Commonwealth-Ländern, um für die Anliegen des Königshauses und die Monarchie zu werben. Hier stehen ihre Reden, ihre Bilder und Nachrichten von ihren Reisen und den Menschen, die sie treffen, im Vordergrund. (Weiterlesen: Zu teuer, falsche Hautfarbe: Kritik am Königshaus und an der Braut)

Hier laufen die Frauen der Prinzen nicht mit virtuellem Preisschild durchs Bild, inklusive Link zum Onlineshop, wie es in den Digitalausgaben der Boulevardzeitungen üblich ist. „Das ist nur eine Gewohnheit, wahrscheinlich haben zu viele Leserinnen in der Redaktion angerufen und nach den Marken gefragt, jetzt liefern sie gleich die Information, wo man die Kleider kaufen kann mit“, wiegelt Levin ab, die selbst für die „Daily Mail“ geschrieben hat. Man kann darin aber ein lukratives Anzeigengeschäft sehen. Die Mode, die die als Stilikonen gefeierten jungen Frauen tragen, ist in wenigen Stunden ausverkauft. „Mit diesen hübschen Frauen wie Catherine Middleton und Meghan Markle und ihren königlichen Hochzeiten verhält es sich ähnlich wie mit den jungen Influencern in den sozialen Medien: Sie sind Idole“, sagt Elisabeth Hackspiel-Mikosch, Professorin für Modetheorie mit Schwerpunkt Modegeschichte an der Akademie Mode und Design in Düsseldorf. Mit dem feinen Unterschied zu den Royals, dass die Stars der sozialen Medien von den Firmen, deren Produkte sie im Netz bewerben, diese kostenfrei gestellt bekommen.

Was die Frauen der Prinzen tragen, welches Label – ein ausländisches oder ein einheimisches Design – und was es kostet, bietet tagtäglich aber auch ihre größte Angriffsfläche: „Ihre Aufgabe ist es, immer perfekt gestylt zu sein, um die Bevölkerung begeistert zu halten. Das ist schon eine politische Aufgabe“, meint Elisabeth Hackspiel-Mikosch. So stießen die Verlobungsfotos, auf denen Meghan Markle ein handgefertigtes Couturekleid der britischen Marke Ralph & Russo für 56000 Pfund trägt, bei manchem britischen Hofbeobachter auf Kritik: Es seien Fotos wie aus dem Modemagazin mit zu viel Hollywood-Glamour. Eine allzu luxuriöse Garderobe kommt genauso wenig gut an wie preisgünstige Bekleidung. Wie viel die Prinzen für ihre Outfits ausgeben, ob sie zu verschwenderisch einkaufen, wird man dagegen wohl – traditionell – nie erfahren. (Weiterlesen: Diese Stars sind zur Hochzeit von Harry und Meghan eingeladen)

Dass das Verhältnis von William und Harry zu den britischen Medien nicht erst seit dem Tod der einst meistfotografierten Frau der Welt, Lady Diana, schwierig ist, ist bekannt. Es wird dem Einfluss der einstigen Rebellin im Buckingham-Palast zugeschrieben, dass ihre Söhne eher bereit sind – wenngleich unter maximaler Medienkontrolle – in ihr Gefühlsleben blicken zu lassen. Auch ihre offene, lockere Art, wie sie auf Menschen zugehen, wird ihr zugeschrieben. Doch auf Levins Frage, ob zu viel „Normalität“ dem Königshaus schade, gab Prinz Harry auch zu: „Es ist ein Balanceakt. Wir wollen den Zauber nicht schwächen“, zitiert sie ihn in ihrer Biografie „Harry - Gespräche mit einem Prinzen“.

Verliebt und weltoffen

Die Queen hat ihren Enkel, Sechster der Thronfolge, mit der Jugendarbeit im Commonwealth-Staatenverbund betraut. Das müsse man auch vor dem Hintergrund des Brexits sehen, meint Hackspiel-Mikosch, „denn die Befürworter des EU-Austritts meinen offensichtlich, Europa wirtschaftlich nicht zu brauchen. Sie sagen, ‚im Commonwealth sind wir doch wieder großartig‘. Aus diesem Grund muss die Königsfamilie diese Länder besuchen, um einen Zusammenhalt zu symbolisieren.“

Die Frischvermählten, die sich als verliebtes, modernes, gleichberechtigtes, weltoffenes Paar geben, werden mit offiziellem Dienstantritt nach ihrer Hochzeit eine Gratwanderung in mehrfacher Hinsicht vollziehen müssen: Sie dürfen als Mitglieder des Königshauses als Repräsentanten Großbritanniens offiziell keine eigenen politischen Positionen äußern, haben jedoch trotzdem Einfluss auf die öffentliche Meinung durch die Auswahl ihrer Schirmherrschaft für Wohltätigkeitsorganisationen – und auf die Wirtschaft: Allein die Hochzeit könnte laut „Spiegel“, der sich auf Schätzungen des Londoner Beratungsunternehmens „Brand Finance“ beruft, der britischen Wirtschaft umgerechnet 1,13 Milliarden Euro einbringen, der Meghan-Effekt für die Mode bereits inbegriffen.