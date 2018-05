London. Geschieden, Schauspielerin, 36 Jahre alt: Wer ist die Frau, die Prinz Harrys Herz im Sturm eroberte?

Sie ist die perfekte Prinzessin: schön, charmant und über alle Ohren in ihren Prinzen verliebt. Die Liebesgeschichte von Meghan Markle und Prinz Harry erinnert an so manche romantische Komödie aus Hollywood: Auf der einen Seite der einsame Prinz, der auf der Suche nach der perfekten Frau ist, die nicht nur ihn sondern auch sein Königreich liebt. Auf der anderen Seite die wunderschöne Schauspielerin, die ein paar Frösche küssen musste und sich nun nach einem wahren Märchen sehnt.

Romantisch, schön anzusehen, eindimensional und voller Geschlechterklischees erzählt, taugt die Geschichte der beiden Fast-Eheleute wirklich für einen seichten Hollywood-Film. Der amerikanische TV-Sender Lifetime machte das mit seiner Verfilmung "Harry und Meghan – Eine königliche Romanze" sogar schon vor. Doch das Spannende an dieser weltweit verfolgten Liebesgeschichte ist nicht der Hollywood-Aspekt, sondern der Teil der Geschichte, der sich viel eher für eine Dokumentation über heutige Königshäuser als für eine Schnulze eignen würde: Dass eine geschiedene Amerikanerin, 36 Jahre alt, Schauspielerin, Feministin und mit einer Familie aus der Arbeiterklasse, in das ehrwürdigste aller Königshäuser einheiratet.





Probleme mit der Familie

Auch wenn Meghan Markle nicht die erste Bürgerliche ist, für die sich ein Mitglied des Windsor-Clans entscheidet, so ist ihr Hintergrund doch nur schwer mit dem von Kate, heutiger Herzogin von Cambridge, zu vergleichen. Die Frau von Thronfolger William entstammt einer wohlhabenden und einflussreichen britischen Familie. Das Paar lernte sich an der Elite-Universität St Andrews kennen und auch wenn Kates Mutter von der britischen Presse gerne nachgesagt wurde, dass sie nicht Palast-tauglich wäre, so war Kates Leben doch die perfekte Vorbereitung auf ein Dasein als königliche Hoheit.

Das sieht bei Rachel Meghan Markle ganz anders aus. Sie wurde am 4. August 1981 als Tochter einer afro-amerikanischen Sozialarbeiterin und eines Kameramannes in Los Angeles geboren. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Meghan sechs Jahre alt war. Sie wuchs bei ihrer Mutter Doria Ragland auf, zu der sie ein sehr enges Verhältnis haben soll. Wie gut der Kontakt zu ihrem Vater, Thomas Markle, ist, ist nicht bekannt. Er sorgte kurz vor der Hochzeit für einiges Aufsehen: Erst wurde bekannt, dass er angebliche Paparazzi-Bilder von sich schießen ließ und diese dann verkaufte, dann soll er einen Herzinfarkt erlitten haben. Eigentlich war geplant, dass er seine jüngste Tochter zum Altar führt, doch aufgrund seiner Gesundheit wird er nicht nach England reisen können, wie der Palast zwei Tage vor der Hochzeit bekanntgab.

Keine zweite Pippa

Er ist nicht der einzige Störfaktor in Meghans Familie. Ihre Halbgeschwister aus früheren Beziehungen ihres Vaters lassen sich seit Wochen in der amerikanischen und britischen Klatschpresse über ihre Schwester aus – auch wenn es seit Jahren keinen Kontakt zu der zukünftigen Prinzessin gab. Halbbruder Thomas Markle junior erhielt zwar keine Einladung zur Hochzeit, sagte aber gegenüber der "Daily Mail", dass er eine erwarte. Er gehöre zur Familie, egal ob zerstritten oder nicht.

Seine Schwester Samantha Markle, die auch als Schauspielerin arbeitet, versucht aus der Verwandtschaft Kapital zu schlagen. Sie schreibt derzeit angeblich an einem Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister", auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich". Zur Hochzeit will sie offenbar im Alleingang anreisen und als TV-Reporterin aus London berichten. Sie wirft der Verlobten von Prinz Harry vor, dass sie ihre Familie vernachlässige – besonders finanziell.

Dieser Teil der Braut-Familie wird bestimmt nicht von Queen Elizabeth zur gemütlichen Teestunde eingeladen. Meghan selbst soll sich mit der strengen Königin hingegen gut verstehen. Auch davon war nicht auszugehen, schließlich ist eine geschiedene Schauspielerin alles andere als Elizabeths Traumvorstellung von einem neuen Familienmitglied.





Anwaltsserie als Durchbruch



Zur Schauspielerei soll Meghan Markle durch ihren Vater gekommen sein. Thomas Markle arbeitete am Set der Serie "Eine schrecklich nette Familie" und soll seine Tochter häufiger mit zum Dreh genommen haben. Nach ihrem Studium der Theaterwissenschaften und Internationalen Beziehungen an der Northwestern University, begann ihre Schauspielkarriere mit kleineren Auftritten in Fernsehsendungen und Filmen.

2011 ergatterte sie eine feste Rolle in der Anwaltsserie "Suits", in der sie bis zu ihrer Verlobung mit Prinz Harry mitwirkte. Es war ihr einziges großes Engagement und gleichzeitig das Ende ihrer Karriere als Schauspielerin. Nach der Hochzeit wird auch sie allein für den Palst tätig sein und repräsentative Aufgaben übernehmen.

Anders als für Harry ist es für Meghan nicht die erste Hochzeit. 2011 heiratete sie den Filmproduzenten Trevor Engelson an einem Strand in Jamaica. Zwei Jahre hielt die Ehe bevor sie wegen der oft genannten unüberbrückbaren Differenzen geschieden wurde. Auch der Exmann könnte den Königshaus noch Ärger machen: Er kündigte jüngst eine TV-Show an, die sich um einen Mann dreht, deren Exfrau einen Prinzen heiratet. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen natürlich vollkommen zufällig.

Verändert sie das Königshaus?



Der Palast sah sich in den vergangenen Monaten dazu gezwungen, rassistische Kommentare zu Meghan Markles Herkunft zu verurteilen und um einen respektvollen Umgang mit der zukünftigen Prinzessin zu bitten. Die 36-Jährige setzt sich schon seit einigen Jahren für Frauenrechte ein, inzwischen auch offiziell im Auftrag der Vereinten Nationen. Bis zu ihrer Verlobung war sie sehr aktiv auf Instagram und betrieb ihren eigenen Blog. Sie hat das Zeug zu einer modernen Prinzessin. Mehr noch als William und Kate, könnten Harry und Meghan dafür sorgen, dass das britische Königshaus eine Zukunft hat. Dadurch, dass sie in der zweiten Reihe stehen, werden sie mehr Freiheiten haben als der Thronfolger und seine Frau. Außerdem wirken beide offener und entspannter als das fast schon zu perfekte zukünftige Königspaar.

Man kann nur hoffen, dass Meghan Markle ihre Rolle nutzen wird. Dass sie weiterhin für ihre Überzeugungen eintritt. So wie als Elfjährige, als ihr Protest gegen eine sexistische Werbung die Aufmerksamkeit von Hilary Clinton erregte und ihr einen ersten TV-Auftritt bescherte.