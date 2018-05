In den vergangenen Tagen sind auch mehrere von Meghans ehemaligenin London eingetroffen. Sie scheinen erst nach und nach zu begreifen, wie sehr sich das Leben ihrer Freundin durch die Hochzeit mit Prinz Harry verändern wird. So postete Patrick Adams am Samstagmorgen auf Instagram ein Bild der heutigen Ausgabe der "Times", auf deren Titel ein Bild von Meghan Markle und ihrer Mutter prangt. "Welcome to the family" steht über dem Foto. "Ich fange an zu verstehen, dass sie wohl nicht mehr einfach rausgehen und Milch kaufen wird", schreibt der Schauspieler dazu.