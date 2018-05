Berlin. Der Kollwitzplatz gilt als Touristenmagnet Berlins — jetzt brannten dort 14 Autos. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Am Prenzlauer Berg in Berlin sind in der Nacht zum Montag 14 Autos bei einem Brandanschlag zerstört worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurden in der Nähe des Kollwitzplatzes drei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Flammen griffen dann auf weitere Fahrzeuge über.





Die Polizei nahm zwei 26-jährige Männer fest. Der Staatssschutz ermittelt. Foto: dpa









Eine Hundertschaft der Berliner Polizei nahm zwei 26-jährige Tatverdächtige fest. Der Staatsschutz hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Brandanschlags sind noch unklar. Am Sonntag waren die von der linksautonomen Szene angekündigten "Chaostage" in Berlin zu Ende gegangen. Einen Zusammenhang zwischen dem Brandanschlag und den "Chaostagen" wollte die Polizei aber laut "Berliner Zeitung" nicht bestätigen.