Hamburg. Heidi Klum denkt am Muttertag an ihre Model-Mama. Auch andere Promis haben gute Wünsche. Genauso die Polizei.

Heidi Klum ist selbst vierfache Mama – und besonders stolz auf ihre eigene Mutter: Das zeigte Deutschlands bekanntestes Model mit einer Liebeserklärung an Mama Erna Klum auf Instagram. Sie postete ein besonders Bild.

Damit sie ja auch ja nicht vergesse, ihre Mama zu beglückwünschen, postete die Germany-Next-Topmodel-Jurorin das Bild bereits am Sonnabend. Darauf zu sehen ist Erna Klum im Bikini als Schönheitskönigin im Jahr 1972. Ihre Tochter schrieb dazu: "#iloveyou". Ihre Mutter sei „innen und außen schön“.





Nicht nur Model-Sternchen Heidi Klum wollte am Muttertag einen Dank an die Mama loswerden. Auch andere Promis verbreiteten Grüße. Und sogar die Polizei hatte Danksagungen an die Mütter parat. Eine Auswahl.

Aktivist Raul Krauthausen lobte die Stärke der Mütter.









Bayern-Spieler Thomas Müller wünscht allen einen schönen Muttertag.





Entertainer Harald Schmidt bedacht jene, die Müttern in letzter Minute noch ein Geschenk bescheren.









Wie viele andere Polizeidienststellen im Land twitterte auch die Polizei Frankfurt, München und Hannover zum Muttertag.















Beliebt waren überdies Tierfotos. Der Zoo Berlin sendete einige possierlichen Bilder in die Welt.