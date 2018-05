Osnabrück. Gewitter? War doch gerade erst. Kommt aber wieder: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem krachenden Sonntag.

Hoch „Roland“ sorgte für Sonne und angenehme Temperaturen, doch bereits am Samstagnachmittag beginne es über dem süd- und ostdeutschen Bergland in Form von Schauern und Gewittern wieder zu „köcheln“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Sonntag gewinne die Wetterlage „an Brisanz“: Ab den Mittagsstunden komme es zu kräftigen Gewittern, die vereinzelt unwetterartige Ausmaße annehmen können – Überflutungen und Hagel wie am vergangenen Donnerstag nicht ausgeschlossen.

Und wo treten diese Gewitter auf? Der Deutsche Wetterdienst spricht von einem „Gewitterstreifen“, der sich über große Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens, den Südwesten Thüringens und Teile Baden-Württembergs sowie Bayerns bis zum Alpenrand erstrecke. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht auch etwas weiter nordöstlich oder südwestlich kräftige Gewitter auftreten können. Von dem Ganzen nicht viel mitbekommen wird man bei viel Sonnenschein im Nordosten und bei vielen Wolken und etwas Regen im äußersten Südwesten des Landes.