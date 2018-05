Karlskron. Ungewöhnlicher Fang am Freitagabend: Statt eines Fisches hat ein Angler im bayerischen Karlskron ein Auto an Land gezogen.

Der 35-Jährige hatte an einem Kiesweiher die Angel ausgeworfen. Unvermittelt verhakte sich die Leine und ließ sich nicht mehr einholen. Nach Polizeiangaben vom Samstag entdeckte der Mann in etwa acht Metern Tiefe die Umrisse eines Autos. Polizei und Rettungstaucher der Wasserwacht suchten den Weiher nach Menschen ab - sie fanden niemanden. Ein Kran brachte den Wagen an Land. „Das Auto war nicht mehr zugelassen – es gibt also Anzeichen für eine illegale Entsorgung“, sagte ein Polizeisprecher. Ob dem Angler am Abend doch noch ein Fisch ins Netz gegangen ist, konnten die Beamten nicht sagen.