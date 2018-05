Gottesdienst erinnert an Opfer von Bahnunglück in Bayern MEC öffnen

Unfallort in Aichach. Ein Personenzug war auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Aichach. Der ökumenische Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche richtet sich an die Hinterbliebenen der Todesopfer, an die Angehörigen der Verletzten, die anderen Menschen aus dem Unglückszug, an Rettungskräfte und andere Helfer.