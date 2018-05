Vier völlig betrunkene Männer sind in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern mit gestohlenen Rollstühlen in den Vatertag gestartet. Symbolfoto: Gründel

