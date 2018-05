Die Wachsfigur von Meghan Markle (Mitte) wird im Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussauds ausgestellt. Foto: dpa

London. Die Touristenattraktion Madame Tussauds in London hat am Mittwoch eine Wachsfigur von Meghan Markle enthüllt. Die 36 Jahre alte US-Schauspielerin wird am 19. Mai in Windsor Prinz Harry (33) heiraten. Der Sechste in der britischen Thronfolge ist bereits seit mehreren Jahren in der Galerie vertreten.