Hamburg/Berlin/Jena. Auch der Arztbesuch verlagert sich mehr und mehr ins Internet. Welche Chancen und Risiken es gibt.

Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Doktor Skype: ist das reine Zukunftmusik oder Realität? Klar ist: In Sachen Gesundheit sind Millionen Bundesbürger längst digital unterwegs. Infos bei Beschwerden suchen viele erst mal im Internet, der Markt für Handy-Apps wächst. Wenn direkt ein Arzt benötigt wird, sind Medizinern in Deutschland aber bisher Schranken gesetzt: Einfach nur online oder am Telefon behandeln dürfen sie nicht.



Der 121. Ärztetag, der am Dienstag in Erfurt beginnt, soll wohl eine – behutsame – Freigabe beschließen. Das soll Patienten Wartezeiten ersparen und auch neue Versorgungsangebote auf dem Land ermöglichen. Total digital werden wollen die Ärzte aber nicht.

Mehr Fernbehandlungen

“Neue Methoden mit Kamera und Videoübertragung können vieles deutlich erleichtern“, sagt Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Für eine schnellere Kommunikation sollten daher jetzt Möglichkeiten eröffnet werden. Konkret geht es um mehr “ausschließliche“ Fernbehandlungen, die das Berufsrecht bisher untersagt – also wenn Ärzte den Patienten nicht zumindest einmal persönlich vor sich gehabt haben. Nach einer Vorlage der Bundesärztekammer, über die der Ärztetag abstimmt, sollen reine Fernbehandlungen künftig “im Einzelfall“ erlaubt sein – aber nur, wenn es “ärztlich vertretbar“ und die Sorgfalt gewahrt ist.

Unumstritten ist eine solche Lockerung nicht. Vielen Ärzten ist der persönliche Kontakt schlicht unverzichtbar. An diesem “Goldstandard“ ärztlichen Handelns solle auch nichts geändert werden, versichert Montgomery. “Schließlich steckt in ,Behandlung‘ ja schon das Wort Hand. Das zeigt, dass es ohne direkten Kontakt in den allermeisten Fällen nicht geht. “ Einiges verbessern könne digitale Technik aber schon, argumentiert auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Weniger Wege und Wartezeiten für Patienten in großen Städten und mehr schnelle Arztkontakte in dünn besiedelten Regionen.

Videokonferenz am Abend

Ganz bei Null startet die Zunft dabei nicht. In Baden-Württemberg gibt es das regionale Modellprojekt “Docdirect“, bei dem Patienten sich elektronisch melden und von Ärzten Beratung bekommen. Andere Mediziner bieten Videosprechstunden für Patienten, die sie kennen. So macht es auch Christine Zollmann. Mit ein paar Klicks loggt sich die Hautärztin in ihrer Gemeinschaftspraxis in Jena in ein Programm ein. Dann sieht sie einen jungen Mann auf dem Bildschirm. “Zeigen Sie mir bitte Ihre Hand“, sagt sie freundlich. Zwei- bis dreimal in der Woche hat sie so Kontakt mit Patienten – meist abends nach 18 Uhr.

Die Dermatologin und Venenspezialistin nutzt Videosprechstunden, um den Behandlungsverlauf bei Hauterkrankungen und chronischen Wunden zu kontrollieren. Seit Sommer 2017 vergüten gesetzliche Krankenkassen solche Angebote – für bestimmte Erkrankungen und einzelne ärztliche Fachgruppen.

Chancen für Online-Dienste

Auch Internet-Portale werben mit ärztlicher Expertise. Der 2011 gestartete Anbieter “DrEd“ in London hatte nach eigenen Angaben inzwischen 400.000 Beratungen und Behandlungen von Patienten aus Deutschland. Auch jüngere Anbieter wie “Fernarzt.com“, der ebenfalls in London registriert ist, setzen auf neue Markt-Dynamik.

Ärztevertreter und Politik machen keinen Hehl daraus, dass immer mehr Online-Dienste ein Grund dafür sind, stärker selbst in die Offensive zu gehen. “Es kommt auch Druck von außen“, sagt Ärztepräsident Montgomery. “Wir wollen lieber, dass so etwas in unserem System und am besten in Deutschland gemacht wird – mit unseren Haftungs- und Berufsregeln.“ Wenn der Ärztetag grünes Licht gibt, müssen noch die Landesärztekammern eine stärkere Freigabe in den verbindlichen Berufsordnungen umsetzen. Schleswig-Holstein ist schon vorgeprescht.

Direkter Kontakt bleibt vor Skype

Mit völlig neuen digitalen Zeiten rechnet dennoch kaum jemand. “Es wäre schwierig, wenn es Skype-Doktoren gäbe, mit denen Patienten nur über das Internet und mit hingehaltener Kamera Kontakt haben“, meint Kassenärzte-Chef Andreas Gassen. “Es wird nie so sein, dass die Patienten nicht kommen müssen“, sagt auch Hautärztin Zollmann. Wichtig sei vor allem der erste Kontakt. “Ich muss die Patienten anfassen, Hautveränderungen mit einem Vergrößerungsgerät anschauen und bei Schmerzen im Bein eine Ultraschalluntersuchung machen.“

Probleme in der Gesundheitsversorgung ließen sich nicht nur digital lösen, mahnen Experten. “Auch in ländlichen Regionen mit Ärztemangel darf die Videosprechstunde nur eine zusätzliche Option und kein Ersatz für die ärztliche Versorgung vor Ort sein“, sagt der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warnt: “Kommen Online-Sprechstunden in Mode, werden Hausbesuche nicht nur im ländlichen Raum noch seltener. “ Etwa bei Pflegebedürftigen sei der Arzt in der Behandlung aber “auf alle seine Sinne angewiesen“.

Die vermeintliche Bequemlichkeit sei auch nicht für jeden Patienten etwas, hat Ärztin Zollmann beobachtet. “Vor allem die Älteren wollen den Arzt persönlich sehen.“ Gerade in dünn besiedelten Gebieten fehlt zudem nach wie vor oft schnelles Internet, wie auch Kassenärzte-Chef Gassen sagt: “In ländlichen Regionen haben wir überhaupt nicht die Voraussetzungen, um Telemedizin in großem Maßstab zu machen.“