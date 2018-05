Die Polizei spricht von insgesamt 15 Verletzten, darunter auch fünf Kinder. Foto: Marcel Kusch

Herten. Durch austretendes Reizgas sind in Herten im Ruhrgebiet 15 Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Das Gas strömte am frühen Morgen aus einem Behälter in einer Wohnung und verletzte Menschen in mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte.