Johannesburg. Eine Giraffe hat einen südafrikanischen Filmemacher getötet, der gerade dabei war, Nahaufnahmen von dem Tier zu machen.

Carlos Carvalho sei nach dem Vorfall am Mittwoch noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben, sagte Richard Brooker von der Glen Afric Country Lodge nahe Johannesburg der Website Netwerk24 Afrikaans. Der 47-Jährige hinterlässt zwei Kinder.Den Angaben zufolge setzte der vor dem Tier stehende Carvalho gerade zu einer Nahaufnahme an, als sich die Giraffe namens Gerald bückte und ihren Kopf gegen den Filmemacher schwang. Gerald habe „nichts falsch gemacht“, sagte Brooker, dessen Familie der Tierpark in der Provinz Nordwest gehört.