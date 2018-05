Racheakt? 16-Jährige in Indien vergewaltigt und verbrannt MEC öffnen

In Indien kam es in den letzten Jahren vermehrt zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugenlicher. Viele Inder demonstrieren deshalb immer wieder, doch viel ändert sich nicht. Foto: Oinam Anand/AP/dpa

Neu Delhi. 14 Tatverdächtige sind in Indien nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und dem Mord an einer 16-Jährigen festgenommen worden. Sechs weitere Menschen seien auf der Flucht, teilten lokale Behörden im Bundesstaat Jharkhand am Samstag mit.