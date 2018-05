Mühlberg. Weil ein 18 Jahre alter Angler sein Auto nicht hinreichend gesichert hat, ist es in die Elbe gerollt.

An einer Sandbank wurde das Auto zunächst gestoppt, dann aber wieder von der Strömung mitgerissen. Der Wagen versank den Angaben zufolge schließlich in der Wasserstraße. Der Elbabschnitt wurde für die Schifffahrt gesperrt.

Nachdem ein erster Bergungsversuch aufgrund der einsetzenden Dunkelheit am Vortag abgebrochen werden musste, wurde das Auto am Donnerstag mit einem Schwimmbagger aus dem Fluss gehievt.

Der junge Mann war am Fluss zum Angeln gewesen, als sein Fahrzeug sich selbstständig an einer abschüssigen Stelle vom Ufer ins Wasser bewegte. Verletzte gab es keine.

Gegen den jungen Mann wird nach dem Vorfall am Mittwoch in Mühlberg (Brandenburg) wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag bei Facebook mit.