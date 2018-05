Hamburg. Knallharte Abrechnung mit dem Bachelor: Kristina Yantsen erklärt, warum es mit ihr und Daniel Völz nicht geklappt hat.

Er war der erste TV-Junggeselle, der noch im Finale der Kuppelshow von Liebe sprach: Daniel Völz, der aktuelle Bachelor, entschied sich am Ende der RTL-Show für Kristina Yantsen. Und überraschte die Zuschauer mit einem "Ich liebe dich" – auch wenn er noch einen Tag zuvor mit der Zweitplatzierten geknutscht hatte.

Von Liebe ist nun – nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung – bereits nichts mehr zu spüren. In der vergangenen Woche verkündete Kristina Yantsen, dass es sich ausgeturtelt habe. Schnell wurden Gerüchte laut, dass der 33-Jährige sich neu verliebt habe. Das verneinte er zwar und gab der öffentlichen Aufmerksamkeit eine Mitschuld an der Trennung, seine Ex-Freundin kann das aber nicht so stehen lassen.

Schwere Vorwürfe

Im Interview mit "in Touch" schildert die 25-Jährige ihre Sicht der Dinge. "Daniel hat mich nach dem Finale links liegen gelassen. Ich ärgere mich selbst, dass ich das so lange mitgemacht habe“, so Kristina Yantsen. „Ich fühle mich betrogen, belogen und ausgenutzt.“

Er habe sie nicht einmal zu Hause in Essen besucht und auch bei ihm in Berlin sei sie nicht willkommen gewesen. Er habe sogar das Land verlassen und sei in seine zweite Heimat Miami geflogen ohne ihr Bescheid zu geben. Dass Daniel Völz als amtierender Bachelor durch die Clubs der Republik reiste und Rosen an fremde Frauen verteilte, sei für sie eine Belastung gewesen, so Yantsen im Gespräch mit dem Magazin. Besonders da sie selbst auf Auftritte verzichtete: "Aus Liebe habe ich viele lukrative Jobs abgesagt. Ich dachte, ich komme Daniel damit entgegen. Dann braucht er nicht eifersüchtig sein. Aber von wegen: Er hatte da nur seine eigenen Interessen im Sinn."

Auch zu den Fremdgehgerüchten äußerte sie sich. Daniel habe heimlich mit anderen Frauen geschrieben, was sie sehr verletzt habe. "Ich war wirklich sehr in ihn verliebt, war da vielleicht etwas zu blind."

Daniel Völz hat sich zu diesen neuen Anschuldigungen bisher nicht geäußert. Viele Fans hatten dem TV-Bachelor schon länger vorgeworfen, es mit seiner Suche nach der wahren Liebe nicht ernst gemeint zu haben. Ein Vorwurf, der durch die Aussagen seiner ehemaligen Freundin noch unterstützt wird.





