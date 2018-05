Nach der Autobahn 20 droht auch die Ausweichstrecke nahe Langsdorf im Kreis Vorpommern-Rügen unter den höheren Verkehrslasten langsam abzusinken. Foto: Volker Bohlmann

Tribsees. Zeitverzug im Ost-West-Verkehr: Kurz vor Saisonbeginn könnten weitere Straßenschäden die An- und Abreise in die Urlaubsregionen in MV über die Umleitung um die vollgesperrte Ostseeautobahn 20 nahe Tribsees erschweren. Nach der Autobahn droht auch die Ausweichstrecke nahe Langsdorf im Kreis Vorpommern-Rügen unter den höheren Verkehrslasten langsam abzusinken.