Osnabrück. Eine königliche Hochzeit ist auch ein gutes Geschäft für Biografen: Das gilt auch für die Eheschließung des britischen Prinzen Harry mit der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle. Nach Katie Nicholl und Andrew Morton legt jetzt Angela Levin ihre Biografie „Harry - Gespräche mit einem Prinzen“ vor, die heute in Deutschland in einer Startauflage von 25000 Exemplaren auf den Markt kommt.

Doch im Unterschied zu ihren beiden britischen Kollegen hatte die Journalistin , die für den amerikanischen Sender CNN die royale Hochzeit begleiten wird, im Frühjahr 2017 zweimal die Gelegenheit, mit dem Prinzen exklusiv zu sprechen. Laut Levin hat der Prinz auch seit länger Zeit Kenntnis davon, dass sie eine Biografie über ihn schreibt.

Ein Satz von Prinz Harry mit weltweiter Wirkung

Etwa in der Mitte des ersten Gesprächs im Kensington Palast, erzählt Angela Levin im Interview mit unserer Redaktion, habe er sich plötzlich und ungefragt, zum ersten Mal über die Beerdigung seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 geäußert. Er schilderte, wie furchtbar es für ihn als Zwölfjähriger war, hinter ihrem Sarg vor tausenden Zuschauern in London und Millionen am Fernseher herzugehen: „So etwas sollte man unter keinen Umständen von einem Kind verlangen“, sagte Prinz Harry. Der Satz ging nach Veröffentlichung in der amerikanischen Zeitschrift „Newsweek“ um die Welt und überraschte auch die erfahrene Hofbeobachterin: „Ich war total geschockt über diese Aussage“, erinnert sich Angela Levin, die als freie Journalistin auch für die „Daily Mail“ und „Mail on Sunday“ schreibt.

Als sie damals den Trauerzug verfolgte, habe sie zwar gedacht, wie furchtbar traurig es für diese Kinder sei, aber sie war der Meinung, „es ist das Richtige, was sie tun, weil sie ein Teil er königlichen Familie sind“. Sie habe die jungen Prinzen für ihren Mut und ihre Stärke bewundert. Harrys Aussage brachte sie auf dem Heimweg zum Umdenken: „Es war verrückt von mir, damals so zu denken: Wie kann man einen Zwölfjährigen einer solchen Situation aussetzen, nur um des Ereignisses Willen. Ich habe vollends meine Meinung darüber geändert.“

Prinz Harry ändert seine Meinung

Wenige Monate später relativierte Prinz Harry in einer BBC-Dokumentation seine Aussage. Er meinte nun, dass er im Rückblick zufrieden sei, dass er bei dem Trauerzug dabei war. „Ich denke, es ist ein Zeichen seines Erwachsenenwerdens und Frieden machen mit dem, was passiert ist“, sagt Levin. Ihr gegenüber gestand der Prinz zudem, dass er „zu viele Jahre lang einfach nicht erwachsen werden“ wollte. Auf diesem Gespräch sowie weiteren persönlichen Begegnungen mit dem nunmehr 33-Jährigen, der sich ihr gegenüber zuweilen auch als „ungeduldiger“ Mensch beschreibt, basiert ihre Biografie „Harry - Gespräche mit einem Prinzen“.

Das Buch (Edel-Verlag) ist von einem stets respektvoll gehaltenen Ton gegenüber dem Prinzen und seiner Verlobten durchzogen. Leise Kritik an allzu glamourösen, hollywoodreifen Auftritten des Paares - beispielsweise die Verlobungsfotos, auf denen Meghan Markle in einem schwarzen, handgefertigten Couturekleid für 54000 Pfund der australischen Designer Ralph & Russo zu sehen ist - klingt hier nur zaghaft zwischen den Zeilen an.

„Immerwährende Sehnsucht, seiner Mutter zu gefallen“

Akribisch zeichnet Angela Levin dagegen Harrys erstaunliche persönliche Entwicklung und Wandlung nach: Ausgehend von einer einerseits zwar liebevollen, aber schwierigen Kindheit in „der toxischen Atmosphäre in seinem Elternhaus“, über die tiefen seelischen Narben durch den frühen Tod seiner Mutter, die ihn zum „rebellischen Außenseiter“ und Partylöwen werden ließen bis zum Erwachsenen, der seine Rolle in der Königsfamilie findet und aufgrund seines sozialen Engagements „zu einem der weltweit beliebtesten Royals“ wurde.

Seine Biografin Levin ist überzeugt, dass „eine immerwährende Sehnsucht, seiner Mutter zu gefallen und in ihren Augen ein guter Junge zu bleiben“, der Hauptgrund sei „für Harrys Rückkehr aus seiner persönlichen Hölle.“ Sie berichtet ferner in ihrem Buch weiter: „Prinz Harry erzählte mir, er hätte drei Ichs: ‘Eins gehört der Armee, eins bin ich ganz privat, und eins gehört der Familie und den royalen Angelegenheiten. Es gibt einen Schalter, den ich bei Bedarf umlege.“

Neue - vermeintliche - Enthüllungen, mit denen beispielsweise im April Diana-Biograf Andrew Morton für Schlagzeilen zum Erscheinen seines Buchs „Meghan - A Hollywood-Princess“ sorgte, finden sich bei Levin nicht. Morton ließ eine Freundin Markles aus Kindertagen zu Wort kommen: „Sie war schon immer von der Königsfamilie fasziniert. Sie will Prinzessin Diana 2.0 werden“. Eine pikante Aussage, weil sie einer Aussage der Braut aus ihrem Verlobungsinterview widerspricht. Darin sagte die Amerikanerin, sie habe kaum etwas von der britischen Königsfamilie gewusst, bevor sie Harry traf. Angela Levin tendiert dazu, Meghan Markles Version Glauben zu schenken, denn „Diana wird von so vielen Menschen verehrt, wenn sie ihr Foto auf eine Titelseite bringen, garantiert ihnen das hohe Verkaufszahlen“.