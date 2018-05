Ein Mehrfamilienhaus in Hamburg brennt. Die Feuerwehr rettet mehrere Menschen über die Balkone. Zwei Personen müssen wiederbelebt werden. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg. Bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Jenfeld am Mittwochmorgen ist ein 52-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben.