Hamburg. Ein Mehrfamilienhaus in Hamburg brennt. Die Feuerwehr rettet mehrere Menschen über die Balkone. Zwei Personen müssen wiederbelebt werden. Die Brandursache ist noch unklar.

In Hamburg-Jenfeld hat ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus gebrannt. Insgesamt zwölf Personen wurden bei dem Feuer am Mittwochmorgen verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Fünf Menschen davon seien schwer verletzt, ein Mann und eine Frau hätten wiederbelebt werden müssen. Auch ein Feuerwehrmann habe sich Verletzungen zugezogen. Die Bewohner des Hauses mussten nach Angaben der Feuerwehr teilweise von den Einsatzkräften per Leiter über die Balkone gerettet werden.

Das Haus ist unbewohnbar, schwarze Hauswände und verkohlte Balkone zeigen die Spuren des Feuers. Das Bezirksamt prüfe nun, wo die 27 Bewohner untergebracht werden können. Der Brand ist nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss ausgebrochen.