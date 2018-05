Hamburg. Am 1. Mai kommt es regelmäßig zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Linksautonomen. Doch warum am Tag der Arbeit?

Der 1. Mai bedeutet für Zehntausende Polizisten, dass sie arbeiten müssen, wenn andere feiern. In Berlin stellt sich die Polizei auf größere Randale als in den Vorjahren ein. Rund um den Feiertag werden 5300 Polizisten aus Berlin, neun anderen Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein. Auch in Hamburg hat die Polizei in diesem Jahr nach den Krawallen beim G20-Gipfel vom Juli 2017 ein besonders wachsames Auge auf die extremen Linken.

Seit den 1980er Jahren kommt es in den beiden Großstädten beinahe jährlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wir haben einen Blick auf die Geschichte der Mai-Krawalle geworfen.













