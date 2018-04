Künzelsau. Warum sollte eine Kinderbetreuerin einen ihr oft anvertrauten Jungen plötzlich erwürgen? Der Tod eines Siebenjährigen erschüttert die Kleinstadt Künzelsau. Eine 69-jährige Frau sitzt in Haft.

Die Sonne scheint am Montag auf das weiß gestrichene Einfamilienhaus in Künzelsau bei Heilbronn. Die Hecke davor ist akkurat geschnitten, alles blüht. Was nicht in die Idylle passt, ist das rot-weiße Polizeiband, das im Wind weht. Und die Kerzen und Blumen auf der Mauer.

Nicht nur für die Eltern eines Siebenjährigen ist dies hier seit dem Wochenende ein Ort des Grauens. Der Vater des Jungen fand seinen Sohn in dem Haus tot auf - nach einer Nacht bei seiner Kinderbetreuerin. Die 69-Jährige sitzt in Haft, dringender Tatverdacht: Totschlag. Aber warum?

Nach allem, was man bis zum Montagmittag weiß und was die Ermittler erzählen, war der Siebenjährige gern hier. Das Verhältnis der Familie zu der 69-Jährigen sei herzlich gewesen, heißt es. Es bestand großes Vertrauen. Seit fünf Jahren habe der Junge aus Künzelsau immer mal hier übernachtet.

So auch von Freitag auf Samstag. Doch als die Eltern ihn am Morgen abholen wollen, ist ihr Sohn tot - und die 69 Jahre alte Pflege-Oma nicht auffindbar.

Zehn Polizeistreifen, ein Hubschrauber und ein Spürhund suchen am Samstag in und um das 15 000-Einwohner-Städtchen nach der Frau. Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr wird die 69-Jährige „nach einem Zeugenhinweis in Künzelsau gefunden“ und festgenommen, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Vater seinen Sohn in einer Badewanne liegend entdeckt. Das Kind hatte demnach Würgemale am Hals und war mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot, als es in die Wanne gelegt wurde.

Zu der 69-Jährigen nennt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag zunächst keine weiteren Details. Nach der Obduktion der Leiche des Siebenjährigen wird Haftbefehl wegen Totschlags gegen die Frau erlassen. „Sie ist bisher die einzige Verdächtige“, bestätigt der Sprecher. Und: Man gehe nicht davon aus, dass weitere hinzukommen.

Ob sich die Frau schon zu den Vorwürfen geäußert hat, sagt er nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lebte sie allein in dem Einfamilienhaus in Künzelsau.

Entsetzen im Rathaus des Städtchens: „Über den Tod des siebenjährigen Jungen aus Künzelsau sind wir zutiefst bestürzt“, sagt Bürgermeister Stefan Neumann. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.“ Er bittet um Verständnis dafür, dass er keine weiteren Angaben und Informationen preisgeben könne.