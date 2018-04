Güterzug entgleist in München - Millionenschaden MEC öffnen

Der verunglückte Güterzug steht quer auf den Gleisen des Umschlagbahnhofs München-Riem. Foto: Bundespolizei

München. Ein Güterzug ist auf dem Weg an die Nordsee in München entgleist. Der Unfall verursachte nach Angaben der Bundespolizei in der Nacht zu Samstag einen Millionenschaden. Verletzt wurde niemand.