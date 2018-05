Osnabrück. In kurzen Hosen hat Model Mario Galla seinen Durchbruch geschafft. Es war der erste Walk des Hamburgers, bei dem die breite Öffentlichkeit seine Beinprothese gesehen hat. Im Interview spricht er über Beleidigungen von Designern, eine fliegende Prothese, asoziale Netzwerke und das Dschungelcamp.

Herr Galla, richtig bekannt geworden sind Sie 2010, als Sie bei der Berliner Fashion Show auf der Show des Designers Michael Michalsky in kurzen Hosen laufen sollten. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von seinem Vorschlag hörten?

Ich war froh, dass Michael mir diese Chance gab. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon vier Jahre im Modegeschäft gearbeitet und alle Kunden haben meine Behinderung immer kaschiert, abgesehen von einer Fotostrecke in Frankreich. Für den deutschen Markt war das noch mal ein anderes Statement. Deshalb war ich sehr froh, dass sich jemand bei einer Fashion Show getraut hat, mich so zu integrieren und sich damit vielleicht den ein oder anderen Feind im Modebusiness zu machen.

Bei der Show des Designers Michael Michalsky bei der Berliner Fashion Week lief Model Mario Galla (Foto) in kurzen Hosen und schaffte so seinen Durchbruch. Foto: dpa





Wären Sie heute da, wo Sie sind, wenn Sie damals auf dem Laufsteg keine kurzen Hosen getragen hätten?

Nein, ich denke nicht. Nicht als Mario Galla, das Model mit Handicap. Ich würde ganz normal als Model arbeiten, aber dieses Alleinstellungsmerkmal, das so offensichtlich ist und mir auch andere Chancen im Leben eröffnet, würde es nicht geben.

Was für Chancen bieten sich dadurch für Sie?

Zum Beispiel, dass ich Botschafter für Handicap International sein durfte. Dass ich ein Buch schreiben konnte. Und überhaupt die ganze mediale Aufmerksamkeit. Auch dieses Interview hier. Das hätte ich wahrscheinlich anders nicht gehabt. Mir war vorher auch nicht bewusst, dass ich andere Leute inspirieren kann. Ich meine, ich bin Mario, ich kenne mich nicht anders. Die Behinderung ist ein ganz normaler Teil meines Lebens. Für viele andere ist es das nicht. Das ist eine Erfahrung, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie mache.

Nervt es Sie nicht, dass Sie immer „das Model mit der Prothese“ sind?

Es gehört halt dazu. Es ist die Geschichte hinter meiner Person, das ist vollkommen okay. Es ist das, warum man guckt: weil es auf den ersten Blick ein so großer Kontrast ist. Ich habe kein Problem damit.

Es gab auch schon Schlagzeilen, in denen die Wörter „Einbeinmodel“ oder „Schock Model“ auftauchten. Wie sehr trifft Sie so etwas?

Ich muss gestehen, dass mich das am Anfang schon getroffen hat, als die ersten Medienberichte auftauchten und geschrieben wurde, dass ich nur aufgrund der Prothese gebucht wurde – ohne zu beleuchten, dass ich schon vorher ganz normal als Model gearbeitet habe. Mittlerweile habe ich aber auch durch die Modebranche und die Medien so ein dickes Fell, dass es mich nicht mehr sonderlich stört. Ich lasse solche Sachen nicht mehr an mich ran.

Wie oft werden Sie von Designern wegen Ihres Handicaps abgelehnt?

Ich glaube oft genug. Ich kriege es nicht aktiv mit. Ich bekomme den Job dann eben nicht. Es trauen sich noch nicht viele zu sagen, ich buche den Jungen für Bademoden, weil nun mal ein bestimmtes Ideal herrscht. Außer natürlich man möchte bewusst Aufmerksamkeit erzeugen. Obwohl der Hype da auch schon vorbei ist, glaube ich.

Mussten Sie sich auch schon Beleidigungen anhören?

Klar. Im Modebusiness ist es egal, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Da wird selbst schönen Mädchen, die einen guten Körper haben, teilweise gesagt, sie seien fett. Mir haben auch schon Designer Sachen an den Kopf geworfen wie ‚Du Krüppel‘. In Deutschland passiert das weniger, aber im Ausland gab es schon extreme Situationen. Das muss man dann einfach wegstecken und sagen, man geht da nicht mehr hin. Letztlich müssen diese Leute selbst damit klarkommen.

Was denken Sie in so einem Moment?

Ich denke ‚Du blöder Penner, was willst du von mir?‘ Aber natürlich geht man professionell damit um, sagt ‚Tschüss‘ und ärgert sich kurz. Mir tut es dann eher Leid um den anderen als um mich, weil ich kein Problem mit dem Handicap habe.

Wie tolerant ist die Modebranche heutzutage? Man sieht immer öfter markante Models, die aus der Masse herausstechen.

Als ich angefangen habe, war das noch gar kein Thema. Das habe ich an mir selber erlebt. Es kamen über die Jahre immer mehr extravagante Typen. Wahrscheinlich auch, weil sich die Marken überlegen müssen, wie sie bei diesem Überfluss an Reizen einen noch größeren Reiz schaffen können. Aber ich glaube auch, dass es wirklich viele Designer gibt, die toleranter geworden sind und sich mehr trauen.

Anfangs wurden Sie trotz der Prothese gebucht, inzwischen wegen. Wie stolz sind Sie darauf, dass sich die Modebranche so ein bisschen nach Ihnen richtet?

Für mich ist es eine supercoole Erfahrung, dass ich mein ‚Makel‘ zum Markenzeichen machen konnte. Das ist nicht easy und man braucht wirklich viel Durchhaltevermögen und ein dickes Fell, um das überhaupt zu schaffen. Deshalb bin ich da schon ziemlich stolz drauf.

Würden Sie sich wünschen, dass es in der Branche noch mehr Menschen gibt, die nicht perfekt sind?

Ja, klar. Perfekt gibt es in dem Sinne ja gar nicht. Das ist eigentlich eine Illusion, die von der Industrie geschaffen wird. Aber wenn man sagt, perfekt im Sinne von zwei normalen Beine und gerade gewachsen, finde ich es cool, dass wir mittlerweile ganz verschiedene Typen haben und alles ein bisschen bunter geworden ist. Das bildet eine wirkliche Gesellschaft ab und da finden sich dann auch die Randgruppen wieder. Ich finde das eine wichtige Entwicklung.

Gerade läuft die 13. Staffel von Germanys Next Topmodel. Was halten Sie von der Show?

Ich habe die aktuelle Staffel noch nicht gesehen. Aber ich höre immer wieder, dass es immer wichtiger wird, heutzutage eine Reichweite mitzubringen und sich quasi schon selbst vermarktet zu haben, bevor man da hingeht. Die Show ist cool, die letzten Staffeln haben mich unterhalten. Ich kann auch die Diskussionen darum nachvollziehen, aber letztlich muss jeder selbst wissen, ob er da stattfinden möchte oder nicht. Und ob man denkt, dass das Modebusiness da abgebildet wird.

Wie meinen Sie das?

Man denkt immer, es ist so hart, was die Mädchen da erleben. Aber es ist eine, in Anführungsstrichen, sehr luxuriöse Situation. Models, die nicht in Castingshows stattfinden, geht es noch schlechter. Sie werden nicht zu Castingshows gefahren, sie haben nicht schon Kontakte zu Kunden und es ist auch nicht sicher, dass eine aus deiner Gruppe den Job bekommt. Du stehst in Konkurrenz zu allen anderen. Die reale Situation kann also noch härter sein.

Was vermissen Sie aus Ihrem Leben vor der Modelkarriere?

Ich lebe ja eigentlich normal weiter, gehe dann in den Modezirkus, mache da meine Jobs und komme dann zu meinen Kumpels nach Hamburg zurück. Ich versuche immer, die Waage zu halten und mir das Leben, das ich vorher hatte, zu bewahren, damit man nicht denkt ‚Jo, ich bin der supergeile Typ, der jetzt Model ist und abhebt‘. Weil ich versuche, immer meinen normalen Kosmos beizubehalten, vermisse ich auch nicht so viel.

Wie oft gehen Sie noch in den Imbiss, in dem Sie damals entdeckt worden sind?

Den Imbiss gibt es heute nicht mehr, aber ich bin immer noch in der gleichen Region angesiedelt, gehe noch in ganz normale Fastfoodläden oder Restaurants.

Im Kölner Treff haben Sie mal gesagt, dass soziale Medien im Moment eher dazu führen, dass sich die Menschen voneinander entfernen...

Wenn ich sage, dass soziale Netzwerke eigentlich asoziale Netzwerke sind, dann meine ich das auch so. Sie sind nicht dafür da, Menschen miteinander zu connecten, sondern entfremden Menschen eher voneinander. Man sieht immer die schönen Sachen von den anderen, alles ist perfekt dargestellt. Aber das ist ja nicht die Realität. Es fördert nur ein Ideal, dem man hinterherhechelt, das aber nicht existiert. Ich finde es schon anstrengend, dass Menschen versuchen, in dieser Scheinwelt zu existieren.

Haben Sie den Instagram-Account für Ihren Hund eingerichtet, um die sozialen Netzwerke wieder schöner zu machen?

Das ist nicht der Hintergrund gewesen. Der Druck ist hoch und wenn man in den sozialen Netzwerken stattfinden und sich Reichweite aufbauen will, muss man viele Einblicke geben. Man muss vielleicht auch versuchen, einen Weg zu finden, nicht alles Persönliche von sich preiszugeben und trotzdem dort stattzufinden. Das war quasi mein erster Test. Ich wollte sehen, ob das funktioniert, wie man seine Reichweite aufbauen kann und die Hebel hinter dem Tool verstehen.

Auf einem Foto, das Sie bei Facebook geposted haben, tragen Sie einen Pulli mit der Aufschrift „#Menschlichkeit steht dir am besten“. Wie schlimm steht es denn gerade um unsere Gesellschaft?

In Teilen ist die gesellschaftliche Entwicklung schon nicht so geil, sage ich mal. Alle sind auf sich fokussiert. Und dann diese übertriebene political correctness: Keiner traut sich mehr etwas zu sagen, Stellung zu beziehen. Und auch was die politische Entwicklung angeht. Auf einmal fängt da ein Pegida-Ableger in Hamburg an zu demonstrieren... Manchmal denke ich, ich wache morgens auf und das war alles nur ein Traum. Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns teilweise eher zurück, als dass wir ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln.

Sie sind Botschafter für Handicap International. Für was setzen Sie sich noch alles ein und warum ist Ihnen das wichtig?

Für Handicap International setze ich mich hauptsächlich ein. Nicht alle Menschen auf der Welt, gerade in Krisengebieten, haben die Möglichkeit, eine Prothese zu bekommen. Ich weiß wie es ist, wenn man keine hat. Ich wäre dann wirklich eingeschränkt und könnte nicht mit meiner Umwelt interagieren. Wenn Menschen in Entwicklungsländern keine Prothese bekommen, können sie ihrer Arbeit nicht nachgehen und verhungern teilweise, weil sie kein Geld verdienen oder keinen Reis anbauen können. Dann wird die Situation dramatisch. Ich engagiere mich auch gegen Pelz. Das erfordert in der Branche aber auch Rückgrat. Neben der Behinderung fallen damit für mich noch mehr Jobs weg, was aber auch okay ist. Vor einiger Zeit war ich auch mal Botschafter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Sind Sie als Kind wegen Ihres Handicaps diskriminiert worden?

Ich glaube, da habe ich als Kind alle Hänseleien durch gehabt. Ob das Holzbein war, Captain Hook oder was auch immer. Kinder können schon fies sein. Und gerade als Kind oder Jugendlicher ist man auch noch nicht so selbstsicher. Das ist eine der härtesten Phasen für einen Menschen mit Handicap. Ich hatte schon immer und habe noch heute guten Rückhalt in der Familie und im Freundeskreis. Das macht es leichter, damit umzugehen.

Es gibt da aber auch diese Geschichte, dass Ihre Prothese während eines Fußballspiels mal über das Spielfeld geflogen sein soll...

Ja, da ist mir der Fuß abgebrochen. Ich glaube, ich war da zwölf Jahre alt. Ich kam gerade vom Orthopädietechniker und hatte ein Fußballspiel. Der Fuß war nur provisorisch mit einem Heißkleber angeklebt und hat noch nicht die Belastung ausgehalten, die ich da beansprucht habe. Ich stand im Tor, hatte eine lange Torwarthose an, schieße und der Fuß fliegt samt Schuh weg (lacht). Die Kinder und auch die Eltern am Spielfeldrand, die nicht Bescheid wussten, waren natürlich entsprechend schockiert und standen teilweise schreiend und heulend da. Ich war in dem Moment einfach nur genervt, weil die Technik nicht funktioniert hat. Das sind dann so kuriose Situationen, die mal auftauchen.

Gibt es Momente, in denen Sie sich ein zweites Bein wünschen?

Gerade in der Jugendzeit gab es solche Momente. Jetzt nicht mehr, denn mittlerweile habe ich ja eine gute Situation für mich daraus geschaffen. Ich komme super damit klar und ich glaube, ich habe eine der luxuriösesten Behinderungen, die es auf dem Planeten gibt, weil ich damit alles machen kann. Früher habe ich aber öfter mal darüber nachgedacht, das Bein verlängern zu lassen. Das war aber mit so vielen Komplikationen verbunden, dass ich gedacht habe, ich lasse das.

Sie gehen sehr offen mit Ihrer Behinderung um. War das schon immer so?

Da kommen wir auch wieder ins Teenageralter. Da habe ich geschnallt, dass es mehr Sinn macht, offen auf die Leute zuzugehen, damit nichts mehr im Raum steht. Es ist oft das Erste, was ich erzähle. Vielleicht kommt auch die Nachfrage, warum ich humple. Dann zeige ich meine Prothese und erkläre es. Damit ist die Sache dann gegessen. Mit Leuten, die da gar nicht mit klarkommen, hätte ich dann gar keine Berührungspunkte mehr, weil sie sich entfernen würden. So eine Situation gab es aber noch nie.

Im Kurzfilm „Open“ haben Sie Ihr Schauspieldebüt gegeben. In welchen Filmen sind Sie als nächstes zu sehen?

Ich bin der Schauspielerei gegenüber immer offen, es ist aber nicht so, dass ich aktiv unterwegs bin oder Schauspielunterricht nehme. Ich will nicht unbedingt nach Hollywood oder in den deutschen Film, aber wenn es Angebote gibt, die passen, gucke ich da gerne rein. Dann muss auch der Gegenüber schauen, ob meine Fähigkeiten dafür überhaupt ausreichen. Ich finde aber die Entwicklung generell sehr spannend, die gerade passiert im Zuge mit Netflix und deutschen Serien. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Ansonsten sind meine Ambitionen da nicht so riesig.

Und sind nach Global Gladiators im vergangenen Jahr schon weitere Teilnahmen an Fernsehshows geplant?

Ach, ich weiß nicht. Es kommt drauf an, was kommt. Sag niemals nie. Es gibt ja genug Shows. Wenn es passt, bin ich offen dafür. Ich probiere gerne neue Sachen aus und verschließe mich da nicht generell.

Wie wäre es denn mit dem Dschungelcamp?

Das ist natürlich ein krasses Thema. Ich glaube, die Summe, die ich abrufen würde, kann sich RTL für mich nicht leisten. Und ich glaube auch nicht, dass ich den Bekanntheitsgrad habe, den sie brauchen. Also erst mal nein (lacht).

Zum Modeln sind Sie ja eher zufällig gekommen. Was hatten Sie ursprünglich vor?

Es gab keinen Plan für mich. Ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation beim NDR gemacht, dann kam das Modeln dazwischen und ich habe gesagt ‚coole Chance, ich versuche es erst mal damit‘. Irgendwas mit Medien wird es wahrscheinlich immer sein und werden, egal ob vor oder hinter der Kamera. Das liegt mir einfach. Gerade im Zuge der Digitalisierung ist es ein spannendes Feld, auf dem wöchentlich neue Entwicklungen stattfinden.

Sie sind jetzt Anfang 30. Wie weit sind Sie noch von der Model-Rente entfernt?

Aktuell ist das für mich eigentlich nicht so ein großes Thema. Umso älter die Männer werden und umso mehr Falten oder markantere Gesichter sie bekommen, umso interessanter werden sie für Kunden. Das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt. Das spielt mir natürlich in die Karten, weil ich immer älter werde und jetzt noch keine 70 bin. Also ist es noch ein gutes Alter zum Modeln.

Was haben Sie noch für Ihre Zukunft geplant?

Vielleicht baue ich irgendwann mal eine eigene Hundemarke auf, mache einen eigenen Laden auf oder mache eine eigene Kollektion. Ich bin da echt offen. Je nachdem, worauf ich grade Lust habe, das mache ich. Aber momentan ist kein riesen Projekt in Planung.

Haben Sie für die nächste Zeit schon Pläne in Sachen Modeln?

Das ist so spontan, da kann morgen die nächste Kampagne reinfliegen, man weiß das nicht. Man hat immer tausend Optionen, aber darauf gebe ich mittlerweile nichts mehr. Ich schaue einfach was kommt und lebe wirklich so in die Woche oder in den Tag. Ich habe gemerkt, dass das für mich am besten funktioniert. Bisher kam immer was und ich hatte immer Glück im Leben. Mittlerweile verlasse ich mich darauf, weil es bislang immer funktioniert hat. Ich muss mal kurz auf Holz klopfen...