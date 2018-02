Kerzen und Blumen am Tatort auf einem Parkdeck am Bahnhof im Stadtteil Hörde. Foto: Bernd Thissen

Dortmund. Ein Parkdeck mit Uringeruch und bröckelndem Putz: In diesem trostlosen Umfeld ist eine 15-Jährige in Dortmund nach einem Teenagerstreit tödlich verletzt worden und kurz danach gestorben. Was bleibt, sind Fassungslosigkeit, Trauer und viele Fragen.