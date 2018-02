Versaces Herbst-/Winter-Kollektion 2018/19 ist um das klassische Schottenkaro herum aufgebaut. Foto: Jin Yu/Xinhua

Mailand. Punk plus Aristokratie plus College: „Very british“ geht Donatella Versace in die Saison Herbst/Winter 2018/19. Unter dem Titel „The Clans“ präsentierte sie am Freitagabend in Mailand eine Kollektion, die sich um das klassische Schottenkaro herum aufbaut.