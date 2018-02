Robo-Mädchen Josie hilft Passagieren am Flughafen München MEC öffnen

Der Reisende Nadio Garrido aus Angola macht mit Roboter Josie Pepper am Flughafen in München ein Selfie. Der Roboter mit sympathischer Stimme soll künftig Fluggästen den Weg zu ihrem Flug zeigen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

München. Ihr Name ist Josie Pepper. Seit einer Woche arbeitet die gebürtige Französin am Münchner Flughafen. Mit leuchtenden Kulleraugen und sympathischer Stimme beantwortet sie die Fragen der Reisenden – und lässt dabei auch gerne mal ihren Charme spielen. Doch Josie ist keine nette Dame am Infopoint, sondern ein Roboter.