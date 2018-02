Wie mich die Wohnungssuche Leidensfähigkeit lehrt

Die Kolumnistin sucht eine nette Wohnung in Hamburg. Im beliebten Hamburger Bezirk Eimsbüttel schleimte ein Wohnungsbewerber beim Vermieter mehr als alle anderen. Foto: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer

Osnabrück. Ich suche eine Wohnung. In Hamburg. Das ist eigentlich schon die Pointe. Denn wer dort hinziehen will, kann sich im Grunde gleich in Pinneberg einquartieren. Das Interesse an Wohnungen in Großstädten ist bekanntlich groß. Meine Leidensfähigkeit ist es mittlerweile aber auch.